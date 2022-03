Sara Matos exibe barriga de grávida durante aula de ioga

Grávida pela primeira vez, Sara Matos continua a treinar. A atriz destacou a “barriguinha” numa fotografia partilhada nas redes sociais.

Meses depois de ter anunciado que está a preparar-se para a primeira experiência na maternidade, a artista eternizou esta nova fase com uma publicação no Instagram, esta segunda-feira, na qual evidenciou a barriga de grávida numa fotografia numa aula de ioga.

“Ioga, com o meu bebé”, escreveu Sara Matos.

Este será o primeiro filho em comum de Sara Matos com Pedro Teixeira. O ator é já pai de Maria, de dez anos, que nasceu durante o relacionamento terminado com a também atriz Cláudia Vieira.

Sara Matos anunciou publicamente a gestação com um vídeo de uma consulta médica em que se vê o bebé e, no final, a filha de Pedro Teixeira a segurar as fotografias da ecografia.