Sara Matos celebra os seis meses do filho com nova fotografia

Sara Matos está em clima de festa, pois o seu filho, Manuel, ou Manelito como é carinhosamente apelidado, celebra seis meses.

A atriz, de 32 anos, recorreu, esta terça-feira, 15 de março, às redes sociais para assinalar a data com uma nova fotografia do pequeno.

“Seis meses! Seis meses de muito amor e dedicação. Sou muito agradecida à vida por te ter filho”, escreveu.

Nomes como Filipe Vargas, Catarina Gouveia, Filipa Areosa, Ana Bacalhau, entre outros aproveitaram a publicação da intérprete para deixar mensagens de parabéns e emojis em forma de coração.

Recorde-se que Manuel é o primeiro filho de Sara Matos e Pedro Teixeira. No entanto, o ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento que manteve com Cláudia Vieira.