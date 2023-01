Sara Matos voltou a derreter o coração dos seus seguidores ao partilhar uma nova fotografia do seu filho, Manuel.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que este sábado, 7 de janeiro, a artista publicou uma imagem do menino que mostra o quanto cresceu.

“Ajudante na cozinha”, brincou na legenda.

Recorde-se que Manuel é fruto da relação que Sara Matos mantém com Pedro Teixeira. Porém, o ator é ainda pai de Maria que nasceu durante o relacionamento que manteve com Cláudia Vieira.