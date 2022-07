Sara Matos partilha novo vídeo ternurento de Manuel

Sara Matos partilhou no seu Instagram um novo vídeo de Manuel, o filho bebé. Na nova partilha da atriz o menino surge a “lutar” por uma meia num momento divertido.

Na publicação da intérprete, de 32 anos, é possível ver o bebé, de dez meses, a disputar a posse de uma meia com Goji, o Jack Russel Terrier.

“Quem vence a vitória das meias?”, brincou Sara Matos.

De seguida revelou que quem ganhou a disputa foi o companheiro de quatro patas.

Recorde-se que Manuel é fruto da relação que Sara Matos mantém com Pedro Teixeira. No entanto, o também ator é ainda pai de Maria, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.