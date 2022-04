Rendida, Sara Matos partilha vídeo do filho Manuel a gatinhar

Sara Matos partilhou, esta quinta-feira, 28 de abril, um vídeo do filho, Manuel, a começar a gatinhar. A atriz não escondeu o orgulho.

A intérprete, de 32 anos, tem partilhado vários momentos desta primeira aventura na maternidade com Manuel nas redes sociais. Desta vez, não foi diferente e a atriz mostrou o filho a gatinhar.

“Tu consegues”, escreveu, em inglês, na legenda de um vídeo que partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A artista já tinha recordado o medo que sentiu momentos depois do nascimento do primeiro filho, fruto da relação com o ator Pedro Teixeira. “Foi uma sensação de medo. O medo de: ‘Meu Deus e agora?’ Agora começa”.

Sara Matos foi mãe de Manuel em setembro do ano passado. Na altura, o casal anunciou a chegada do bebé nas redes sociais. “Amor que não tem palavras. O dia mais feliz da minha vida”, escreveu a também apresentadora.

O público pode acompanhar o trabalho da artista no pequeno ecrã com o programa “Ídolos”, da SIC. Sara Matos assumiu a condução do concurso de talentos que está a ser emitido pelo terceiro canal.