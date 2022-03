Sara Norte sobre o Natal: “Fico sempre um pouco mais nostálgica e triste”

Com a quadra natalícia à porta, a atriz Sara Norte fez uma reflexão sobre esta época.

A intérprete, de 36 anos, escreveu um pequeno texto no Instagram onde lembra o passado e reflete sobre o presente e futuro. “Nunca liguei muito ao Natal…”, começou por escrever.

“Claro que quando era criança havia aquele encanto do Pai Natal. Lembro-me também das noites de dia 24 em que estávamos em Família. A minha sempre foi pequenina mas lembro-me que a casa ficava cheia com o espírito natalício. Jantávamos e esperávamos pelas 24h para cada um abrir a sua ou as suas prendas à vez para todos presenciarem a surpresa de cada um”, acrescentou.

“Os anos passaram, muitas coisas aconteceram entretanto e, para dizer a verdade, nestes dias fico sempre um pouco mais nostálgica e triste, mas tento ver as coisas pelo lado positivo e acredito que um dia talvez o Natal volte a ser um Dia Feliz”, referiu ainda.

A artista deixou ainda um apelo a quem a segue.

“Para mim Natal é Família, mas esta deve ser também o ano todo. Devemos ao longo do ano dizer aos nossos o quanto os amamos e o quanto são importantes para nós e não esperar por dia 24 ou que uma desgraça aconteça. Esse é o meu lema. Tenham um Feliz Natal junto de quem amam e aproveitem ao máximo”, rematou.