Sara Prata e as juras de amor ao namorado

Porque agora vai ser para sempre, porque agora és mais do que o meu namorado, és a minha história. Porque não sou romântica mas gosto de ser pirosa. Porque gosto de comemorar mesmo não ligando nenhuma. Talvez porque juntos somos tudo aquilo que fomos dizendo nunca ser.. E agora até vamos ser pais, meu grande amor. Que o amor seja celebrado sempre, porque aquilo que transforma fica sempre mais perfeito ♥️ #happyvalentinesday ♥️