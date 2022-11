Sara Prata partilha novas imagens ao lado da filha

Sara Prata voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar novos registos fotográficos ao lado da filha, Amélia.

Depois de ter revelado que tem estado doente, a intérprete partilhou um conjunto de imagens que fizeram as delícias de quem a segue.

“Eu, que sempre disse que não gostava muito que a minha filha usasse roupas cheias de bonecada… aqui estou a correr atrás dela enquanto canto ‘Let it go, let it go’. Daqui a dois dias celebra-se o dia do pijama e a Amélia já tem o pijama mais fofo deste Natal”, escreveu.

Recorde-se que a menina é fruto da relação que Sara Prata mantém com João Leitão.