Sara Sampaio celebra aniversário sem roupa e em quarto desarrumado

Sara Sampaio chegou aos 31 anos e assinalou a data nas redes sociais com uma fotografia ousada. A modelo portuguesa publicou uma imagem despida e num quarto desarrumado.

“”Feliz aniversário para mim com a minha ‘roupa’ de aniversário e o meu quarto desarrumado”, escreveu a manequim na legenda.

Na caixa de comentários as mensagens de parabéns e os elogios rapidamente se multiplicaram. “Sempre linda e sexy” e “Parabéns linda”, são alguns exemplos das palavras deixadas pelos internautas.

Mais tarde, Sara Sampaio partilhou ainda alguns detalhes do dia do seu aniversário. “Que tarde incrível. Obrigada por me receberem, diverti-me muito”, afirmou.