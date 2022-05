Saudades de Bárbara Bandeira? Kasha afirma: “Vou-te esquecer um dia”

Sem revelar nomes, Francisco Maria Pereira, mais conhecido por Kasha, fez uma publicação misteriosa em que afirma ter saudades de um amor antigo.

O cantor dos D.A.M.A. publicou um texto carregado de emoção e saudade remetendo para alguém especial do seu passado. Recorde-se que o vencedor do “Big Brother famosos” namorou com a cantora Bárbara Bandeira.

“Parece que a lua se esconde nas nuvens com medo daquilo que me quer dizer. Como se antes tivesse falado contigo e guardado um segredo. Desde quando é que tens medo? Desde quando a nossa paz virou tréguas, desde quando o nosso amor tem regras?”, começa por questionar.

“Não sinto que a nossa última dança seja agora amor. O fim não tem este sabor, ou tem e sou quem não aceita que, um dia, nem saudades temos um do outro. Que o teu abraço encaixa noutro ombro, que eu vou esquecer-te um dia. Ao ponto em que tu és só memória de mais um amor louco”, concluiu Kasha.

Recorde-se que o músico terminou o namoro, de dois anos, com Bárbara Bandeira em agosto de 2021.