Sem projetos em televisão, atriz Sara Norte começa a trabalhar em restaurante

Sara Norte arregaçou as mangas: sem trabalho em televisão desde que gravou a série “Golpe de Sorte”, para a SIC, a atriz começou a trabalhar num restaurante.

Sobrevivência acima de tudo. Depois de ter trabalhado num banco, num bar e, mais recentemente, numa escola, Sara Norte está a servir às mesas num restaurante de praia, uma vez que, neste momento, não tem desafios em televisão.

Depois de ter gravado a série “Golpe de Sorte” para a SIC no papel de uma curandeira, os desafios no pequeno ecrã não continuaram e a filha do ator Vítor Norte teve de pensar em alternativas.

“Como todos sabem não gosto de estar parada e como a maioria das pessoas não me posso dar ao luxo disso. Há cerca de um mês voltei a embarcar numa nova aventura: estou neste momento a trabalhar num restaurante de praia e estou a gostar muito”, começou por partilhar com os seguidores no perfil de Instagram.

“No outro dia houve um cliente que me reconheceu e me disse talvez das coisas que me marcou mais: que me gostava mais de ver na televisão mas que devemos fazer com gosto tudo aquilo a que nos propomos fazer e que via isso em mim”.

“A verdade é que por vezes podemos não fazer aquilo que amamos mas o importante é manter a fé, não desistir e nunca baixar os braços”, acrescentou.

“E sim, continuo a ser atriz. Vou sê-lo sempre. Não mudei de vida, apenas tive que me adaptar como muitas pessoas neste momento. (tirei a máscara dois segundos para a fotografia)”, concluiu Sara Norte.

Muitas caras conhecidas deram força à jovem atriz. “És um exemplo, Sara, força”, escreveu o radialista Rui Maria Pêgo. “E que belo restaurante. Esta semana vou aí outra vez e espero ficar numa mesa tua”, acrescentou Inês Castel-Branco.