Sete anos depois, Beyoncé anuncia nova digressão mundial

Sete anos após a última digressão mundial, Beyoncé anunciou uma nova “tour”. O anúncio foi feito através da página de Instagram da intérprete.

“Renaissance” é o nome da nova digressão que traz a cantora de volta à estrada. No entanto, Portugal não consta da lista de países contemplados pelos espetáculos.

A digressão tem data de arranque marcada para dia 10 de maio em Estocolmo, Suécia. Mas se é fã da voz de “Crazy in Love” não desespere, pois a cantora pop marcará presença em Espanha e França.

No dia 8 de junho estará em Barcelona, Espanha, no Estádio Olímpico, e no dia 11 de junho atuará nem França, no Orange Velodrome.