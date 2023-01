Shakira visa ex-sogra em música e agora pôs bruxa à janela para a senhora Piqué a ver

Depois de atacar Piqué, que alegadamente a traiu, no mais recente “hit”, Shakira visou, também, a mãe do ex-futebolista e colocou uma bruxa à janela.

Primeiro foi Piqué a ser alvo da fúria de Shakira, por uma alegada traição com Clara Chia, e, agora, é a ex-sogra: a mulher é vizinha da cantora colombiana em Barcelona e, atualmente, quando vai à janela, dá de caras com… uma bruxa. Afinal, como canta a intérprete no seu mais recente êxito musical, “Music Sessions”, “deixaste-me com a sogra como vizinha e a imprensa à porta”.

Bem dito, bem feito, como diz a gíria popular e a mãe de Piqué, Monteserrat Bernaéu, tem vista para uma bruxa de tamanho real, feita de cartão.

Recorde-se que a intérprete colombiana lançou, na passada quinta-feira, 12 de janeiro, uma nova canção repleta de indiretas para o ex-companheiro, Gerard Piqué, e à atual namorada do atleta, Clara Chía.

“Contigo não regresso nem que chores ou supliques. Entendi que não é culpa minha que te critiquem, só faço música, peço desculpa se te sal…piquei” ou “deixaste-me como vizinha a sogra, com a imprensa à porta e uma dívida ao fisco” são alguns dos versos da canção.

Também Clara Chía foi alvo da cantora: “Tem nome de pessoa boa, ‘clara-mente’ não é como soa. Tem nome de pessoa boa, ‘clara-mente’ é igualzinha a ti. Para tipos como tu. Eu era grande para ti, por isso estás com uma igualzinha a ti” e “eu valho 2 em 22. Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Cásio.”