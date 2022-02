Simone faz três meses e atriz Iolanda Laranjeiro mostra-se a amamentar a filha: “Não liguei às pessoas”

A bebé da atriz e do ator Marcantonio Del Carlo celebra três meses esta terça-feira. Iolanda Laranjeiro lembrou a data e mostrou-se a amamentar Simone dentro do carro.

Um dia especial para Iolanda Laranjeiro e Marcantonio Del Carlo: a filha do casal de atores, Simone, completa esta terça-feira três meses e a intérprete deu de mamar à bebé dentro do carro e publicou a imagem nas redes sociais.

“Faz hoje três meses que o meu amor maior nasceu. E que eu sou mãe. E que formámos uma família”, recordou na manhã desta terça-feira a também diretora de atores no Facebook.

“O que é ser mãe? Acordei às 5h da manhã, dei de mamar, fiquei a fazer com que a minha boneca arrotasse e a adormecê-la até às 5.40h. Ela adormeceu, fui tomar um banho quente e sem pressa que me soube pela vida. Tomei pequeno-almoço. Às 6.30h vesti-lhe um casaco quente e saímos os três de casa para eu fazer teste Covid e chegar o mais cedo possível ao laboratório e ela não estar muito tempo à espera”, acrescentou, sobre a manhã.

“Cheguei às 7.20h ao laboratório, ficámos dentro do carro, ela acordou com fome, dei de mamar sem ligar a todas as pessoas perto do carro. Logísticas infinitas dentro do carro, veste, despe, agora, depois, agora isto e aquilo. Pronto. Feito. Ela olha para mim e sorri em jeito de gargalhar. E não há nada melhor no Mundo.”

“Porque venho fazer teste Covid? Porque sou mãe de uma boneca de três meses e quero estar descansada. Cumprimos todas as regras de segurança e mais algumas, mas mesmo assim, nunca sabemos se fomos apanhados na curva e estamos assintomáticos. No dia em que ela faz três meses o amor também é isto: garantir que está tudo bem connosco”, concluiu Iolanda Laranjeiro.