Sofia Alves lamenta morte do Papa Emérito Bento XVI

Sofia Alves lamentou na manhã deste sábado a morte do Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos.

Num dia de luto para a Igreja Católica, Sofia Alves mostrou-se triste com a morte de Bento XVI, aos 95 anos, no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde vivia há dez anos.

“Sem palavras… até sempre na casa do pai. O mundo católico está profundamente de luto”, escreveu a atriz da novela “Sangue Oculto”, da SIC, nas redes sociais.

Recorde-se que Sofia Alves é profundamente Católica e devota de Fátima, um Santuário que visita em várias ocasiões.