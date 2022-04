Sofia Alves revela estar infetada com covid-19 e espetáculo é cancelado

Sofia Alves recorreu às redes sociais para revelar aos seguidores que a peça “Um Amor de Família” está suspensa devido a casos de covid-19.

Elementos do elenco, nomeadamente a atriz, testaram positivo ao novo Coronavírus.

“Lamentavelmente o espetáculo está suspenso. Motivo: covid-19 no elenco. Incluindo eu”, escreveu no seu perfil de Instagram.

A peça “Um Amor de Família” estava em cena no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, de 12 a 30 de janeiro. Rostos como João Carvalho, Diana Marquês e Diogo Lopes fazem parte do elenco. Esta é uma peça de Jonh Borg e conta com encenação de Celso Cleto.

Recorde-se que, atualmente, a intérprete pode ser vista na trama “A Serra”, na SIC, onde dá vida à vilã “Carlota”.