Sofia Arruda agradece “onda de amor e compaixão”: “Milhares de mensagens públicas e privadas”

Depois de ter admitido publicamente que foi alvo de assédio sexual por parte de um responsável televisivo, Sofia Arruda agradeceu a “onda de amor e compaixão”.

A atriz, de 32 anos, recebeu “milhares de mensagens públicas e privadas” nas redes sociais a demonstrar “compaixão” pela confissão que fez durante a sua entrevista a Daniel Oliveira no programa “Alta Definição” (SIC).

“Quero começar por agradecer toda esta onda de amor e de compaixão que tenho recebido depois da entrevista que dei no ‘Alta Definição’. São milhares de mensagens públicas e privadas e não conseguindo responder a todas as pessoas individualmente, deixo o meu agradecimento coletivo”, afirmou a intérprete, esta segunda-feira, 19 de abril, no perfil de Instagram.

“Contudo, é impossível ficar indiferente ao eco que a minha declaração, sobre o tempo em fui afastada da televisão, provocou. E apesar de todo o apoio, que agradeço profundamente, sei também que há várias questões que foram levantadas e a opinião pública quer respostas”, prosseguiu.

No entanto, neste momento, Sofia Arruda admitiu que não pode adiantar mais: “A única coisa que posso dizer é que o assédio heterossexual e homossexual no meio audiovisual existe”.

“É uma infeliz realidade, por isso, todas as pessoas que quiserem falar têm aqui alguém disposto a ouvir. Não é uma moda, é uma porta de esperança que sem ter sido propositado espero ter aberto”, rematou.

Lembre-se que várias famosas, entre elas Sara Barros Leitão, Bárbara Guevara e Rita Marrafa de Carvalho já vieram condenar o assédio sexual e defender a atriz.