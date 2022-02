Sofia Arruda e Helena Costa mandam filhos em pijama para a escola

Sofia Arruda e Helena Costa decidiram celebrar o Dia Mundial do Pijama e nesta segunda-feira, 22 de novembro, mandaram os filhos de pijama para a escola.

As atrizes partilharam registos fotográficos dos mais pequenos nas redes sociais: Xavier, de dois anos, e Maria do Mar e Mercedes, também de dois anos.

“Dia do pijama celebra-se hoje na escola do meu filhote. E lá foi ele todo feliz de pijama e de bola”, começou por escrever Sofia Arruda, que aproveitou ainda para questionar os seguidores: “Os vossos príncipes e princesas também foram hoje de pijama para a escola?”.



A intérprete, de 33 anos, referiu ainda o simbolismo deste dia. “Essa é a chamada ‘Missão Pijama’: promover o direito de todas as crianças a terem uma família, e é uma iniciativa criada pela Mundos de Vida – Associação para a Educação e Solidariedade. O Dia Nacional do Pijama tenta chamar a atenção para o problema das crianças desfavorecidas e aumentar o número de famílias de acolhimento em Portugal, de forma a que as crianças que estão separadas dos seus pais possam ser acolhidas por casais dispostos a dar-lhes carinho, amor e educação”, concluiu.

Também Helena Costa se juntou a esta iniciativa e vestiu o melhor pijama às suas gémeas Maria do Mar e Mercedes.

“Hoje foi dia do pijama na escola, também aí? Aqui houve uma mini-birra da Marzinha sem razão aparente, mas foram todas contentes para a escola (vejam o ar de gozo da Mercedes) levaram um mealheiro com donativos de família e amigos para uma iniciativa que apoia crianças que vivem separadas dos pais. Gosto muito que desde pequenas cresçam com este sentido de ajuda e partilha com outras crianças”, legendou.