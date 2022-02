Sofia Arruda mostra a primeira festa de anos de Xavi

Sofia Arruda organizou uma festa a meio da semana para o seu filho, Xavi, no dia em que este completou um ano. A atriz partilhou as celebrações com os seguidores nas redes sociais.

Esta terça-feira foi dia de animação em casa de Sofia Arruda e do marido, David Amaro. Isto porque o seu bebé fez a sua primeira festa de aniversário e a família juntou-se para comemorar.

“23h59 esta hora ainda estava na sala de parto acho eu”, começou por recordar a atriz, em jeito de brincadeira. “Agora já tenho o bebé na cama e deito-me de coração cheio pelo dia tão bem passado”, adiantou.

No final, a intérprete agradeceu a todos pela presença: “Obrigada, família, por terem aparecido para um lanchinho a meio da semana. No fim de semana continuamos as comemorações. Primeiro aniversário do amor das nossas vidas!”

O rebento já começou a dar os seus primeiros passos. Esta nova etapa foi assinalada pela atriz na referida rede social. “Hoje dei os meus primeiros três passos, calmamente e sem ajudas”, escreveu, na altura.

Xavi é fruto do casamento entre Sofia Arruda e o fisioterapeuta David Amaro. Os dois oficializaram o seu namoro a 26 de maio de 2018 num hotel da Quinta do Roseiral, na Ericeira.

