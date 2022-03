Sofia Arruda assume que a saúde mental “já andou melhor”

Sofia Arruda admitiu, esta quinta-feira, 3 de março, que a sua saúde mental “já andou melhor”. A atriz assumiu ficar afetada com a “avalanche” de informação sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

A atriz, de 33 anos, revelou, no perfil de Instagram, que o seu estado de saúde mental tem vindo a piorar devido às notícias que têm sido publicadas na última semana, reportando tudo o que está a acontecer no conflito russo e ucraniano.

“Não sei como anda a vossa saúde mental tendo em conta a avalanche de notícias que temos visto na última semana. A minha já andou melhor. E sinto que seguir vários órgãos de comunicação social que replicam notícias entre si, não me anda a fazer bem. Vejo, leio e releio as mesmas notícias ao longo do dia vezes sem conta. Mas parei. Agora seleciono exatamente que órgão de comunicação é que quero ver e a que hora do dia vejo. No meu caso de manhã, porque se vir à noite não consigo dormir”, começou por admitir.

“Desta forma tomei a decisão de não fazer ‘repost’ de todas a notícias sobre a guerra como tenho andado a fazer. Mantenho-me atenta com moderação, mas não vou passar os dias a repostar coisas nas minhas redes sociais. Se encontrar algo realmente relevante partilharei, mas fora isso nas minhas redes encontrarão o meu trabalho, a minha família e a minha amizade por vocês”, afirmou.

Sofia Arruda deixou também o apelo às pessoas que se sentirem “assoberbadas”. “Se se sentirem assoberbados falem com um psicólogo vai ajudar. A minha querida amiga Filipa Maló, por exemplo. Por favor, não se esqueçam que as crianças podem estar a brincar ‘distraídas’ mas ouvem tudo. As nossas conversas, o telejornal etc … tudo ‘isto’ é gigante para eles (e para nós). Pensem nisso se tiverem a TV ligada todo o dia”, rematou a atriz, que é mãe de Xavier, fruto do casamento com David Amaro.