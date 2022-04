Sofia Cerveira celebra aniversário de Gonçalo Diniz com declaração de amor

View this post on Instagram

Ser iluminado és tu, meu amor. Contagias todos à tua volta com essa vontade de viver que tanto te caracteriza! Estar ao teu lado há 5 anos, significa aprender todos os dias um bocadinho mais. E tanto temos ainda para partilhar! Graças a Deus! Tem sido uma alegria imensa ver-te a crescer como ser humano no caminho do bem. Do amor! E como Pai, então, nem se fala! Sou uma privilegiada por testemunhar isso tão de perto! Sou muito orgulhosa pelo teu percurso profissional. Por nunca desistires. Por continuares a lutar. Pelo amor à arte. Que cura. Sim, cura mesmo (como tu próprio dizes!). Obrigada por tanto que me dás! Estamos juntos para brindar à vida, com a nossa querida Vitória. Mas hoje, os aplausos são teus. Muitos parabéns, meu @goncalodinizz Viva a vida!!!!