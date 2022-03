Sofia Cerveira despede-se de férias a bordo de cruzeiro

Depois de ter embarcado num cruzeiro, na passada semana, Sofia Cerveira despede-se dos dias de descanso e regressa a Portugal.

A apresentadora, que passou os últimos dias a viajar pelas cidades europeias Toulon, Génova, Roma, Palermo e Malta com o companheiro, o ator Gonçalo Diniz, e a filha, Vitória, está de regresso a solo português.

“A chegar ao fim desta viagem incrível. […] As primeiras férias da Vitória fora de Portugal, as primeiras da família num Cruzeiro e saímos com a certeza de que vamos voltar”, escreveu Sofia Cerveira na legenda de uma foto com Gonçalo Diniz, acrescentando que adorou a experiência.

https://www.instagram.com/p/B78ITwoDElw/

Durante a viagem, Sofia Cerveira destacou na referida rede social um “momento único” durante a viagem em família a Roma, Itália. “Tenho poucas palavras. Não me canso de agradecer tantas graças!” começou por escrever Sofia Cerveira, na descrição de uma fotografia da filha, de três anos, no Vaticano.

“De repente estava na Praça de São Pedro com a família, a ouvir o Papa Francisco que estava a celebrar a missa dominical. Profundamente grata. Que momento único. Acreditam em coincidências?” acrescentou.

