Sofia Cerveira recorda primeira noite sem a filha

Sofia Cerveira recordou, através das redes sociais, a primeira vez que passou a noite sem a filha, Vitória, quando ainda era bebé.

A apresentadora aproveitou as férias de Carnaval para regressar ao hotel onde passou, juntamente com o companheiro, Gonçalo Diniz, a primeira noite sem a filha, destacando as saudades que sentiu do “amor maior”.

“A primeira vez que passámos uma noite sem a Vitória foi aqui. Ainda era bebé. Lembro-me como se fosse ontem. Precisávamos deste tempo para nós. Nesta fase então, o namoro é mesmo importante num casal. Mas, como pais de primeira viagem, sentíamos também falta de alguém. O nosso amor maior”, recordou na legenda de uma fotografia em família publicada na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9ByKfTjvg2/

“Estarmos aqui os três foi, como podem imaginar, mesmo especial. Corremos tanto nesta relva, brincámos tanto na piscina interior, relaxámos no spa e comemos maravilhosamente”, revelou.

