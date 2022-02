Sofia Cerveira recorda um dos primeiros trabalhos na RTP em 1999

No ano em que está prestes a celebrar 25 anos de carreira, Sofia Cerveira recordou, esta quinta-feira, 15 de abril, um dos primeiros projetos que aceitou na RTP em 1999.

A apresentadora viajou no tempo com uma fotografia de quando tinha 24 anos e estava na RTP a preparar-se para apresentar o “primeiro programa de viagens” da estação pública de televisão, “Os Destinos de Sofia”.

“Estávamos em 1999 quando fui desafiada pela então diretora de programas da RTP, a minha querida Maria Elisa Rogado para embarcar nesta grande aventura, produzida pela Mandala”, lembrou.

“Tinha apenas 24 anos e uma vontade enorme de aprender! Como em tudo a que me dedico, entreguei-me de coração a este projeto tão especial! Durante esse ano, passei mais tempo no céu do que em terra. Descobri lugares incríveis que nunca imaginei tão cedo conhecer! Povos, gentes, culturas que muito me impressionaram e enriqueceram. Assim como tantos profissionais com que me cruzei, muitos deles… amigos até hoje!” prosseguiu.

“Acabo de realizar que este ano comemoro 25 anos de carreira. Sabem o que vos digo? Que grande viagem esta!” rematou Sofia Cerveira.