Sofia Oliveira fala sobre a namorada: “É uma pessoa com o coração no lugar certo”

Sofia Oliveira foi uma das convidadas do programa “Goucha”, onde falou abertamente acerca da sua homossexualidade.

Sofia Oliveira sempre esteve ligada ao jornalismo desportivo, mas apenas chegou à CNN Portugal há um ano: “Eu adoro aquilo que faço, não me imagino a fazer outra coisa”, começou por dizer na apresentação do programa “Goucha”, apresentado por Manuel Luís Goucha e transmitido pela TVI.

Durante o programa, Sofia foi falando acerca da sua vida pessoal e profissional mas, a determinada altura, surgiu o tema relacionamentos. A atual comentadora da CNN Portugal falou sobre Rita, amiga de infância por quem acabou por se apaixonar: “A Rita é uma pessoa com o coração no lugar certo. É uma pessoa que me chama à razão muitas vezes. Não é gratuita no elogio e eu adoro isso, porque eu não gosto de elogios e nem sei lidar muito com isso”, começou por dizer.

“Ensinou-me muitas coisas, sobretudo as coisas básicas, como por exemplo, dar importância ao que os outros sentem”, continuou.

Ainda que Sofia tenha destacado várias qualidades de Rita, confessou que a companheira “tem mais coisas irritantes do que boas”. “Gosto de ser uma pessoa calma. Gosto de ser uma pessoa tranquila e trabalho para isso. Sim, porque adoro aquilo que faço e estou sempre à procura de melhorar”.

Mais à frente, Sofia Oliveira foi surpreendida com uma carta da namorada e não conteve as lágrimas: “Ela é apaixonante”.