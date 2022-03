Sofia Ribeiro assume distúrbio alimentar: “Comia compulsivamente”

Sofia Ribeiro assumiu que já teve um distúrbio alimentar, realçando que o percurso “tem sido uma aprendizagem”.

A atriz e apresentadora abordou nas redes sociais a própria experiência e luta contra distúrbios alimentares, revelando que já se alimentou de forma compulsiva devido “à ansiedade, nervos, stress ou medos”.

“Comer compulsivamente também é um distúrbio alimentar e só muito tempo depois é que soube disso. Sim, durante muito tempo a ansiedade, os nervos, o stress, os medos, as coisas que me angustiam davam-me para comer e muito. Era uma compensação. Tem sido um caminho, uma aprendizagem”, explicou numa publicação num InstaStory, no Instagram.

“Este susto de saúde [cancro da mama] também me fez parar e avaliar toda a minha vida, aquilo que queria para mim. O caminho mais importante é tentarmos perceber como é que estamos. Perceber se nos faz bem, se nos deixa felizes. Se não, procurar alternativas que nos possam ajudar a sossegar as nossas questões, acrescentou, aconselhando a prática de desporto e meditação.

Sofia Ribeiro estreou-se recentemente como apresentadora no “Cabelo Pantene – O Sonho 3” em dupla com Luís Borges.