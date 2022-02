Sofia Ribeiro indignada com quem não respeita o confinamento

Sofia Ribeiro mostrou-se indignada com as pessoas que andam na rua sem respeitar o confinamento imposto pelo Governo, devido à conjutura pandémica da covi-19.

A atriz saiu à rua para ir passear a cadela e deparou-se com diversas pessoas. No perfil de Instagram, a intérprete não poupou nas críticas a quem está a desrespeitar as medidas impostas pelo Governo.

“Fui à rua passear a Shai e ninguém diria que estamos em confinamento dada a quantidade de pessoas na rua. Portanto, resumindo, está tudo aberto menos a cultura, restauração e comércio”, afirmou, no Instastories, ferramenta do Instagram.

De seguida, a profissional da TVI teve várias respostas negativas ao seu desabafo. Por isso, Sofia Ribeiro deixou o aviso de que já não responde e, simplesmente, acaba por bloquear os internautas que o fazem.

“Meus grandes queridos e queridas, poupem-se. Antes ainda me desgastava a tentar de alguma forma justificar-me ou a tentar fazer-vos ver que estavam a ser tontos. Agora só bloqueio”, adiantou.

Atualmente, a atriz pode ser vista no pequeno ecrã com a novela “Amar Demais”, da TVI.