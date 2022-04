Sofia Ribeiro oculta gostos do Instagram e explica: “Não são ‘likes’ que nos definem”

Sofia Ribeiro tomou a decisão de ocultar os “likes” das suas publicações no Instagram. Uma decisão que partilhou com os seguidores e explicou o porquê.

Foi nesta terça-feira, 12 de abril, que a atriz, de 37 anos, fez uma reflexão sobre a sociedade atual e o impacto das redes sociais na vida das pessoas.

“Quem me acompanha por aqui deve ter percebido que nas minhas últimas publicações escolhi ocultar a possibilidade de verem o número de likes. Eu continuo a poder ver mas vocês não. Porquê? Esta medida já foi tomada de forma ‘definitiva’ por exemplo no Canadá, Itália, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Brasil. Qual o objetivo? Tentar diminuir a competição entre os seguidores”, começou por referir.

“Segundo vários estudos, o Instagram tem um impacto importante em adolescentes e até em adultos. A contagem de quem tem mais ou menos likes, segundo os indicadores, virou prática e pode provocar entre outros, ansiedade, depressão, solidão e por aí vai”, explicou ainda.

“Esta rede fez-me sentido no seu início pelo gosto que tenho por fotografia, depois com o decorrer do tempo, pela sensação de proximidade e de partilha entre pessoas. Mas nunca, e só posso falar por mim, pela competição que se faz sentir cada vez mais. Tendo eu consciência disso e do que pode provocar nos outros e por vezes até em mim, escolho não fomentar”, acrescentou.

“Esta cultura da busca incessante pelo conteúdo perfeito, a paisagem perfeita, o corpo perfeito, a imagem perfeita, numa vida toda ela perfeita que na maior parte dos casos não existe. Não é real mas muitos parecem não compreender e por isso gera milhares de likes.

Mais do que ‘inspirar’ faz pensar sobretudo nos dias em que estamos na nossa imperfeita vida real, que a nossa vida sim, comparada com a dos ‘perfeitos’ é toda ela uma grande bosta. Por favor não se esqueçam, não são likes que nos definem”, rematou.