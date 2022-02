Sofia Ribeiro recorda que viveu em quartos de pensões durante a infância

Sofia Ribeiro recordou, esta segunda-feira, 9 de agosto, que viveu em quartos de pensões quando era mais nova e nunca teve um local a que chamasse “casa”.

A atriz, de 36 anos, mostrou-se nostálgica ao falar sobre a sua infância, confessando estar orgulhosa do caminho que percorreu porque foi devido a esse trajeto que se tornou numa “pessoa agradecida”.

“Durante a minha infância nunca vivi numa casa. Casas, eram os quartos de pensões por onde íamos vivendo. Falo disto e de outros pedaços do meu caminho, no meu livro ‘Confia’. Mas não o faço como lamento ou para me vitimizar pelo contrário”, admitiu.

“Tenho o maior orgulho no meu caminho e sei que foi ele que me fez a pessoa agradecida que sou hoje. Por tudo! Acima de tudo, pelos momentos menos bons. Foram esses, tenho a certeza, que me colocaram no lugar certo do coração”, prosseguiu.

A atriz lembrou que quando era mais nova sonhava em ter um lugar que fosse o seu “ninho”. “Lembro-me de ser muito miúda e de ter a certeza, que um dia ia ter uma casa para chamar de minha e que seria o meu lugar preferido no mundo, o meu ninho. O meu porto seguro. Onde só deixo entrar quem tem um lugar muito especial no meu coração”, afirmou, revelando que o quadro da sala é uma “conquista” sua.

“Partilho mais um bocadinho do meu, com vocês. Este quadro por exemplo, representa uma conquista para mim. Apaixonei-me por ele, pelas cores, pela energia boa que me passa, ainda nem sabia o nome que a artista lhe tinha dado. E tenho o privilégio de o ter em minha casa. Viva la vida, é o nome da tela. Está tudo tão certo! E se hoje ainda não está? Tem a certeza que pode estar. Confia, vai estar!” rematou.