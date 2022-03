De volta ao trabalho, Sofia Ribeiro já tem saudades das férias com os amigos

Depois das férias, Sofia Ribeiro está de regresso às gravações da nova novela da TVI “Amar Demais”. No entanto, as saudades do bom tempo já começam a apertar.

A atriz, de 35 anos, esteve durante o fim de semana passado numa unidade hoteleira no Algarve, na companhia dos seus melhores amigos, tal como mostrou aos fãs nas redes sociais.

As saudades da diversão são tantas que a intérprete recorreu ao perfil de Instagram para partilhar uma fotografia que ficou daquele momento. “Sobre amor e lugares especiais”, pode ler-se na legenda da imagem.

Na secção de comentários da publicação, duas das amigas de Sofia Ribeiro que marcaram presença nesta viagem prometerem que a aventura é para repetir rapidamente.

Atualmente, Sofia Ribeiro está a gravar a nova novela da TVI “Amar Demais”, na qual dá vida à personagem de “Célia”. Deste elenco, fazem também parte Fernanda Serrano, Sérgio Praia, Joaquim Nicolau, Ana Varela, entre outros.

