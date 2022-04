Sónia Araújo sobre “Praça da Alegria”: “Foi mais uma temporada intensa”

Sónia Araújo admitiu que chegou ao fim uma “temporada intensa” do programa das manhãs da RTP1 “Praça da Alegria”. “Voltamos em setembro”, avisou a apresentadora.

A colega de ecrã de Jorge Gabriel recorreu, esta sexta-feira, 2 de julho, ao perfil da rede social Instagram para fazer um balanço de mais uma temporada do formato “Praça da Alegria”.

“A ‘Praça da Alegria’ vai de férias, continuamos com a RTP em exterior e voltamos em setembro”, prometeu, referindo de seguida: “Foi mais uma temporada intensa de programas, muitas vezes com condicionantes que não imaginávamos, mas sempre com a vontade de fazer mais e melhor aquilo que gostamos. Esta equipa volta em breve”.

A profissional da estação pública recordou um dos melhores momentos da temporada para si, em que dançou ao tema de “When The Party’s Over”, interpretado por Billie Eilish.

“Não podia deixar de partilhar um dos momentos especiais por várias razões. Aceitei o desafio de voltar a dançar e ainda bem que o fiz, soube-me muito bem! Quem dança é mais feliz!” rematou.