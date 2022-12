Sónia Jesus com saudades de Vitó: “As noites são frias”

Sónia Jesus não esconde as saudades que sente do seu companheiro, Vitó, que ainda continua detido em Bragança.

Através de algumas publicações nas suas redes sociais, a ex-concorrente do “Big Brother”, na TVI, vai manifestado os seus sentimentos.

“Tem horas que a saudade não cabe dentro do meu peito, as noites são frias e os dias cinzentos. Faço-me de forte o tempo inteiro, mas definitivamente não somos de ferro e só quero que o tempo te traga para junto de nós. Nunca me vou habituar a estar longe de ti, vida”, escreveu.

Recorde-se que Vítor Soares foi detido no âmbito da operação “Semente em Pó”, levada a cabo pelo Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mirandela.

Juntamente com Vítor Soares foi ainda detido o pai de um Edmar, também ex-concorrente do “reality show”. As acusações dizem respeito a atividades ligadas ao alegado tráfico de estupefacientes.