Sónia Tavares faz procedimento estético e partilha o resultado

Sónia Tavares realizou um procedimento estético no rosto e partilhou todos os detalhes com os seus seguidores.

A vocalista da banda “The Gift” não só publicou várias imagens para ilustrar o tratamento que fez como ainda escreveu um texto sobre a dificuldade “de nos aceitarmos como somos”.

“Acreditem ou não, estas fotografias assinalam um dia importante na minha vida. Porque toda esta história de nos aceitarmos como somos é um bocadinho mais complexa do que aprender a viver com rugas, ou com um par extra de pneus”, começou por escrever.

“Às vezes é preciso aceitar que temos um problema. E o meu problema, por mais que eu me debata, é ter um punk adolescente a viver dentro de mim há décadas, que agora resolveu entrar em conflito com a senhora que o alberga, que apesar de ter só 44 anos, tem o metabolismo de uma de 64”, disse ainda.

“Este punk bebe Coca-Cola ao pequeno-almoço, come bolachas quando tem fome, continua a ignorar que sofre de um monte de doenças acabadas em ‘ismo’ e que viver assim com a senhora, que não vai para nova, já não dá”, acrescentou.