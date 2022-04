Sónia Tavares responde à letra a seguidor: “Tão pobre de raciocínio”

Sónia Tavares fez uma reflexão sobre o ano que aí vem e observações sobre “A Máscara”, da SIC, no qual é jurada. Porém, nem todos os seguidores gostaram e a intérprete acabou por ser criticada.

Prestes a terminar o ano, a cantora fez questão de fazer, no perfil de Instagram, uma previsão de 2022, em jeito de brincadeira. “Eu, que já estou em 2022 há algum tempo, asseguro-vos que vai correr tudo bem”, começou por escrever.

“Os pobres continuarão pobres, os ricos, impunes na ladroagem e os políticos olharão eternamente para o umbigo. E o povo, pá? Bem, o povo distrai-se um bocadinho do mundo real a ver a máscara ao serão. Dizem que rir é o melhor remédio para tudo e também acho. Vamos a isso, catano! Entrem connosco em 2022”, rematou.

Porém, nem todos os seguidores gostaram da partilha da vocalista dos “The Gift” e deixaram algumas críticas.

“Talvez os pobres estejam mais pobres porque as TV’S ao invés de oferecerem cultura da boa injetam resmas de programas medíocres como a máscara e afins. Se a Sónia e todos os outros músicos que estão neste momento em programas de ‘chachada’ nas TV’S como jurados tivessem respeito pela carreira que construíram, talvez estivéssemos num país mais próximo do ideal. Eu sei que há que pagar as contas mas há formas de o fazer mais dignas”, comentou um internauta.

No entanto, Sónia Tavares não se ficou: “Caríssimo, não tenho dignidade para lhe responder. Até porque a sua cabeça confusa e muito distante do que é a vida real e seus valores, não iria compreender. A uma constatação dessas, tão pobre de raciocínio, um simples Pi basta”.