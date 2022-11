Susana Dias Ramos mostra-se preocupada com comportamento “instável” de Diogo Marques

Susana Dias Ramos mostrou-se preocupada com o comportamento de Diogo Marques, concorrente do “reality show” “Big Brother”, na TVI.

Foi durante o programa “Extra”, no canal quatro, que a psicóloga e comentadora deu a sua opinião sobre Diogo Marques. “Não sei se o Diogo é inseguro, ou se é instável, que a meu ver são duas coisas muito diferentes”, começou por referir.

“O Diogo é instável […]. Já tivemos aqui ex-concorrentes que dizem que há um Diogo muito diferente durante o dia e quando o sol se põe e isto é muito típico para quem tem problemas de gestão de raiva”, prosseguiu.

Susana Dias Ramos foi mais longe e referiu que também o temperamento do concorrente de Vila Nova de Gaia a deixa receosa: “Há muitas semanas que ando a dizer que tenho medo que o Diogo se passe literalmente. Fico muito receosa com algumas coisas que o Diogo verbaliza: primeiro, o Diogo compara o Miguel à mãe e às coisas que a mãe lhe fazia sentir, numa conversa se teve no quarto na cama, não é nada normal isto. Depois compara o Miguel às companhias que a mãe levava para a casa e que ele depois em defesa da sua honra tinha de terminar em violência e isto a mim deixou-me logo com um pé atrás”.

A terapeuta abordou a relação de Diogo Marques e Mafalda Diamond: “Não posso passar um pano no Diogo que tem um comportamento altamente obsessivo com a Mafalda. Se eu acho que a Mafalda se devia proteger face a isto e devia ter outro comportamento para o afastar um pouquinho, se calhar acho que devia”.