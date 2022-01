Susana Dias Ramos admite que “não gosta” do novo horário da TVI

Susana Dias Ramos admitiu, esta terça-feira, 13 de julho, que não gosta deste novo horário dos diários do “reality show” “O Amor Acontece” (TVI).

A comentadora do concurso confessou que sente falta de Manuel Luís Goucha desde que os diários do “reality show” passaram a ser emitidos às 19h00 depois do programa “Cristina ComVida”.

“Todos os dias antes de o diário começar ele metia-se comigo, todos os santos dias… e todos os santos dias eu adorava! Ele podia, sempre vai poder! Ontem senti falta dele… enquanto punham o meu microfone! Ele… ele é o Manel e como tal mesmo fora das câmaras ocupa um espaço que vocês não têm noção!” confessou.

“O estúdio parceria vazio, e não estava, estava cheio de gente boa! Mas faltava ele… para se meter comigo. Não gosto deste novo horário!” afirmou Susana Dias Ramos na legenda de uma fotografia em que surge ao lado do comunicador.

Antes de os diários passarem para as 19h00 na TVI, a emissão do formato acontecia às 18h00 a seguir ao programa “Goucha”, conduzido por Manuel Luís Goucha.