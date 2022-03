Susana Dias Ramos revela segredo para uma relação feliz

Susana Dias Ramos marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, nesta terça-feira, 7 de dezembro, e revelou o segredo para uma relação feliz.

Foi durante a entrevista, conduzida por Manuel Luís Goucha, que a psicóloga e comentadora da TVI foi surpreendida pela mãe, Emilia, pelo companheiro Pedro Rodrigues e do filho de ambos, Salvador.

Emocionada com a surpresa Susana Dias Ramos cumprimento o marido com um beijo apaixonado.

Após receber alguns elogios de Pedro Rodrigues a comunicadora acabou por falar da sua relação e revelar como conseguem manter um relacionamento saudável e feliz.

“A nossa união não é perfeita mas é assim, tudo o que eu penso, eu verbalizo, tento verbalizar de forma a não machucar (…) mas tento sempre partilhar com ele o que vai na minha cabeça, bom, mau, assim assim, o Pedro não é tão conversador (…) mas acho que o segredo é a sinceridade, a verdade acima de tudo, dê o que der e eu tenho sempre um pensamento na minha cabeça que é ‘nada me vai fazer separar do Pedro’ e vamos à luta com isso e eu quero tentar, de alguma forma, corrigir sempre as coisas”, confessou.