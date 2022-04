Comentadora e advogada Suzana Garcia despede-se do “Você na TV!”

Suzana Garcia vai deixar de aparecer no “Você na TV!” para comentar os crimes do dia-a-dia. A comentadora despediu-se, esta quinta-feira, do programa em direto.

A advogada colocou um ponto final nas suas participações no pequeno ecrã para conseguir investir mais tempo em projetos que que ficaram em suspenso quando aceitou o cargo de comentadora.

“Fui feliz. A cereja no topo do bolo foi o Manuel e quero que se saiba disso. Eu saio desta equação, mas o Manuel Luís não sai do meu coração”, garantiu Suzana Garcia em direto no matutino.

Além das palavras ternurentas para com o apresentador do “Você na TV!”, a advogada também fez questão de agradecer publicamente a todos os elementos que trabalham no programa.

No perfil de Instagram, a conta do formato publicou uma fotografia desta manhã de Suzana Garcia, com a legenda: “Obrigado”.