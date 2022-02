Tânia Ribas de Oliveira chorou na primeira saída depois da covid-19

Foi junto à praia que a apresentadora da RTP1 se refugiou mal testou negativo à covid-19. Tânia Ribas de Oliveira confessa, agora, que lhe caíram lágrimas de “felicidade”.

Tânia Ribas de Oliveira já voltou à apresentação do programa da RTP1 “A Nossa Tarde” há alguns dias mas, só agora, revela o que decidiu fazer mal testou negativo à covid-19, depois de ter estado infetada.

“Esta foi a fotografia do meu primeiro dia de liberdade, depois do isolamento. Fomos ver o mar e voltámos para casa, mas aqueles minutos… aqueles minutos souberam a vida!”, referiu, emocionada, no perfil de Instagram.

“Chorei lágrimas de felicidade, respirei fundo todas as vezes que pude e agradeci a Deus por ter sido leve”, assumiu.

“Desejo a todas as pessoas que testaram positivo as mais rápidas melhoras. A todas as outras, desejo que se resguardem o máximo que puderem. Os tempos são de recolhimento, mas o mar continua à nossa espera”, concluiu Tânia Ribas de Oliveira.