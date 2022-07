Tânia Ribas de Oliveira partilha retrato captado pelo filho

Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso celebraram 13 anos de casamento, data assinalada pela apresentadora nas redes sociais e que mereceu uma partilha muito especial.

A comunicadora da RTP1 não só partilhou uma fotografia do seu casamento como ainda revelou um retrato captado por um dos seus filhos.

“Mãe, eu tiro uma fotografia no vosso aniversário de casamento”, lê-se na legenda da imagem partilhada no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso são pais de dois meninos, Pedro e Tomás.