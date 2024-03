Tânia Ribas de Oliveira recorda a avó: “Fez tudo por mim e pelos meus irmãos”

A avó de Tânia Ribas de Oliveira, se estivesse viva, completaria mais um ano de vida. Nas redes sociais, a apresentdora não deixou a data passar em branco.

A apresentadora recorreu às redes sociais para assinalar uma data especial: se a avó estivesse viva, completaria mais uma volta ao sol.

“Faria hoje anos, a avó que fez tudo por mim e pelos meus irmãos. Tinha 42 anos quando eu nasci. Passávamos todos os fins de semana em casa dos avós mais queridos do mundo, demos a volta a Portugal com as bicicletas presas ao tejadilho, a comer figos apanhados no momento e a dar os mergulhos mais frios nas praias de Santa Rita e Porto Novo”, escreveu.

“Devo a esta avó das memórias mais bonitas que se podem guardar da infância e também herdei dela a paixão pelo mar. Devo-lhe a doçura dos dias, para sempre. Hoje é dia de festa no céu. Parabéns, avozinha!”, concluiu.

Na caixa de comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. “Os avós são a melhor coisa do mundo”, “Como te compreendo” e “Que a sua alma esteja em paz na companhia dos anjos” são alguns dos exemplos.