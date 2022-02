Tânia Ribas de Oliveira revela conversa com a avó: “Não te vou visitar porque te amo”

Tânia Ribas de Oliveira revelou nas redes sociais, esta sexta-feira, uma conversa com a avó que emocionou os seguidores.

A seguir as indicações de prevenção de novo coronavírus, a apresentadora da RTP tem matado as saudades da avó à distância e partilhou na conta de Instagram sublinhou que não a visita porque a ama.

“A minha avozinha. Diz que está triste, mas que entende. Tantas saudades, ainda mais agora. A mensagem de sempre: não te vou visitar porque te amo. Amo-te demais e em cada distância te agradeço todas as presenças, todas as vezes em que não nos falhaste por amor. Estamos juntas”, começou por escrever Tânia Ribas de Oliveira na legenda de uma imagem em que mostra a videochamada com a avó.

“Amar, hoje em dia, é não estar presencialmente mas estar, sempre, à distância da memória que não morre”, acrescentou.