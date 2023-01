Tânia Ribas de Oliveira revela detalhes da passagem de ano

Tânia Ribas de Oliveira partilhou com os seguidores alguns pormenores sobre a noite da passagem de ano e refletiu sobre a entrada de 2023.

A apresentadora, de 46 anos, confessou, no perfil de Instagram, que passou o primeiro dia do ano junto da família, ou seja, com o marido, João Cardoso, e os filhos, Tomás e Pedro.

“Chegados a 2023, devo dizer que na noite de Réveillon não estava tão linda como nesta fotografia, mas estava muito mais divertida! Não pedi um desejo por passa à meia-noite, comi todas ao mesmo tempo e englobei tudo num único pedido”, começou por contar.

“Fi-lo abraçada ao João e aos nossos filhos, com muitos amigos em redor e dancei bastante. As minhas cuecas não eram azuis e vou ter sorte na mesma. Hoje não fui ver o mar como de costume, nem almoçámos fondue”, continuou.

“Mas ter passado o dia em casa em família, à lareira, com Pedro a dormir entre nós, a ver filmes com o Tomás e com o João, termos cozinhado receitas pela primeira vez e terem corrido bem…. Foi o melhor primeiro dia do ano que poderíamos ter tido! Porque escolhemos assim e porque estávamos juntos. Feliz Ano Novo!” rematou.