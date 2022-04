Tânia Ribas Oliveira estranha o “silêncio” em casa no regresso às aulas dos filhos

Tânia Ribas Oliveira admitiu que estranhou o “silêncio” em casa no dia em que os filhos regressaram às aulas presenciais.

Dois meses depois do encerramento das escolas, devido às restrições do Governo para combater a pandemia da covid-19, várias crianças regressaram, esta segunda-feira, 15 de março, às creches, pré-escolar e ao ensino básico.

A apresentadora partilhou no Instagram uma fotografia dos filhos à entrada da escola, revelando a conversa que teve na noite de anterior, antes de dormir.

“Antes de dormir, disse-lhes que hoje seria um dia feliz e agradeci-lhes por terem sido tão queridos, tão valentes e responsáveis nestes tempos de ensino em casa”, começou por contar.

“‘Obrigado mãe, com uns pais tão queridos foi fácil’. Engoli em seco, abraçámo-nos e dormimos descansados”, acrescentou, referindo que neste regresso às aulas estranho o “silêncio” da casa.

“Hoje é um dia feliz, por mais que a casa agora fique num silêncio estranho. Este é o silêncio que a casa deve ter quando nela vivem crianças em idade escolar. Um bom regresso às aulas a todas as crianças das creches, do pré-escolar e do primeiro ciclo! E para todas as outras crianças, está quase”, completou.

Tomás e Pedro são fruto do casamento entre Tânia Ribas de Oliveira com João Cardoso.