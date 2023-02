Teresa Guilherme revela que mantém contacto com antigo concorrente do “BB” Zé Maria

Teresa Guilherme revelou que continua a ter contacto com o grande vencedor da primeira edição do “Big Brother” (TVI), Zé Maria.

A apresentadora, de 67 anos, não conseguiu estar no evento de aniversário da estação de Queluz de Baixo. No entanto, numa emissão comemorativa nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, a comunicadora foi surpreendida pelo antigo concorrente.

“Querida Teresa, não pude deixar de lhe dar um olá. Apenas quero dizer-lhe que gosto muito de si e o quanto a admiro como pessoa e como profissional. Desejo-lhe tudo de bom. Com carinho, beijo grande. Zé Maria”, pode ouvir-se.

Teresa Guilherme revelou, de seguida, que mantém contacto com Zé Maria. “Falei com ele no início da pandemia, quando fomos todos para casa. Foi dos primeiros a telefonar. ‘Está bem? Fique em casa, tome cuidado’”, contou.