“The Voice” arranca com “Tira-Teimas”, mas redes sociais concentram-se no decote de Aurea

Depois das “Batalhas”, o “The Voice Portugal” entrou este domingo na fase do “Tira-Teimas”. Mas o que chamou a atenção dos seguidores foi o decote da mentora Aurea.

É o “trend topic” do dia na Internet: Aurea mostrou-se em direto no “The Voice Portugal” (RTP1) com um decote vistoso e os seguidores não deixaram escapar a ousadia e o tema é esta segunda-feira o mais discutido nas redes sociais.

O programa até tinha a novidade do “Tira-Teimas”, que se seguiu às primeiras “Batalhas”, mas foi o modelo escolhido pela cantora que centrou todas as atenções.

“Que ousada”, “arriscaste”, “gata”, “encheste o ecrã” ou “fica-te a matar!” foram algumas das palavras usadas pelos fãs da cantora.