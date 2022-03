Tiago Aldeia sobre a morte da mãe: “Nunca acreditei que a fosse perder”

Tiago Aldeia falou pela primeira vez sobre a morte da mãe, vítima de um cancro na mama que o ator acompanhou durante cinco anos.

Tiago Aldeia, Ismael na novela “Nazaré”, na SIC, esteve este sábado no programa “Alta Definição”, onde recordou o período em que descobriu que a mãe tinha cancro, quando tinha apenas 15 anos e participava na série “Morangos com Açúcar”.

“Lembro-me de ela chegar a casa, sentar-se no sofá com um exame na mão e dizer-me que tinha cancro da mama”, conta. “Eu nunca acreditei que a fosse perder, achava que fosse uma coisa temporária. Até que aconteceu”, acrescentou, confessando o sentimento de culpa por não ter estado presente devido ao sucesso de “Morangos com Açúcar”.

O ator revelou ainda como lidou com a doença, sublinhando que “as últimas semanas foram as mais complicada”, e contou que pressentiu a morte da mãe antes de lhe ser comunicada.

“Eu estava no hospital, saí do quarto e a minha irmã também. Fomos ao refeitório. E eu estou no refeitório e tenho uma guinada, um aperto no peito, e o ‘bip’ toca. Foi isto”, recordou.

No entanto, atualmente sente que tem uma estrela sempre a acompanhá-lo. “Sinto sempre que tenho uma estrela a acompanhar-me. Para quem acredita ou não, é uma defesa. Tenho uma profunda gratidão por tudo o que fez por mim”.