Ator Tiago Castro lembra emoção do dia de casamento

Após ter oficializado a relação amorosa com Marine Antunes, Tiago Castro lembrou a emoção “avassaladora e compulsiva” do dia de casamento.

Quatro dias depois da cerimónia, o intérprete recém-casado conseguiu assimilar as emoções que viveu e partilhá-las com os admiradores num testemunho publicado no Instagram.

“Assim que entrei na igreja houve quem suspeitasse que algo de trágico tivesse acontecido, tal era o meu choro avassalador. Com uns ‘fixes’ à maneira antiga de polegar para cima, descansei a família e amigos enquanto por eles passava. Estava tudo bem, tudo mais que bem, tudo no seu lugar devido”, começou por contar.

“Nos poucos metros que separavam o altar da porta da igreja relembrei a dor que me rompeu antes dela aparecer. A cada passo, uma catarse, um choro compulsivo que me aproximava do que o presente me oferecia”, prosseguiu Tiago Castro.

A companheira do ator entrou na igreja ao som de “Unchained Melody” e da voz do intérprete. “Aí, ao contrário do que seria de esperar aguentei o choro. Era coragem e esperança que me saía. Era o canto do amor, da fé, da amizade, da família que começaríamos a ser”, acrescentou.

“Há amores que salvam e este é um deles. Este casamento foi nosso, mas feito por muitos. Houve brindes à amizade de mangas arregaçadas, à família que das tripas fez coração, e ao amor. Sim, muitos, muitos brindes ao amor. […] Muito obrigado aos amigos pela presença fora de horas, à família pela dedicação e entrega. E ao meu amor, a minha alma gémea, a que mais me faz rir, e por quem eu mais choro. Ficará para sempre este dia”, rematou.