Tiago Teotónio Pereira mascara-se de “personal trainer” para dar dicas de treino

Tiago Teotónio Pereira mascarou-se de “personal trainer” para dar dicas aos fãs de como fazer exercício físico e ficar em forma para fazer inveja à ex-namorada.

O ator da SIC tem utilizado o perfil de Instagram, durante a quarentena em casa, para entreter os seguidores com vídeos engraçados, nos quais se veste a rigor para dar vida a diversas personagens.

Depois de ter interpretado uma maquilhadora, youtuber e “hairstylist” foi a vez de Tiago Teotónio Pereira incorporar uma mulher fanática pela prática de exercício físico e partilhar com os internautas.

“Faço parte do clube daquelas pessoas que estão escarrapachadas no sofá, mas já estão fartinhas de andar a fazer scroll e ver as inimigas todas ativas. Portanto, vamos preparar o corpito para sambar na cara das inimigas e, principalmente, sambar na cara do ‘ex’”, disse, no vídeo.

Rapidamente, várias caras conhecidas e amigas do ator reagiram à publicação. “Onde é que tu arranjas esses kits? Estás a fazer a quarentena com quem?” questionou Pimpinha Jardim.

“Essas leggings, Tiago. Essas leggings. A cena é que já as tinhas antes da quarentena, de certeza”, escreveu o humorista Diogo Faro.

