Tony Carreira sobe ao palco com crianças do IPO e surpreende fãs

Tony Carreira voltou a subir aos palcos e neste sábado, 6 de novembro, atuou no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

No entanto, o artista, de 57 anos, surpreendeu os seus fãs ao cantar com um grupo muito especial. O intérprete cantou com algumas crianças que já estiveram hospitalizadas no IPO (Instituto Português de Oncologia).

O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais de Tony Carreira.

“Porque há sempre uma esperança… estas crianças que já passaram pelo IPO do Porto, hoje vieram cantar comigo. Obrigado RESISTENTES”, escreveu.

A caixa de comentários rapidamente se encheu com elogios. “Tens um coração enorme Tony” ou “Que ser maravilhoso. Obrigada Tony Carreira”, são algumas das palavras escritas pelos internautas.